Ten Hag vreest voor het missen van verdedigend duo in de rest van het seizoen

Erik ten Hag dreigt na de wedstrijd tegen Sevilla (2-2) het seizoen uit te moeten spelen zonder zijn verdedigende duo. Raphael Varane moest in de rust het veld verlaten en Lisandro Martínez verliet in de tweede helft geblesseerd het veld. Manchester United had alle wisselmomenten al gebruikt en moest dus met tien man verder.

Het was een bizar duel in Manchester tussen The Red Devils en Sevilla. In de slotfase werd het nog 2-2 door een eigen doelpunt van Harry Maguire, daarvoor had Tyrell Malacia ook al een eigen goal gemaakt. In die laatste fase speelde de ploeg van Ten Hag met tien man. "Toen hadden we weer een pechmoment met Lisandro Martínez en stonden we met tien en kregen we een tweede eigen doelpunt tegen. Het is pech en daar moeten we het mee doen", geeft Ten Hag bij BT Sport aan.

Naast Martínez raakte Ten Hag ook Varane kwijt. "Ik heb Rafa (Varane, red) na de wedstrijd niet gesproken, maar het is een blessure waar hij de afgelopen weken over klaagde, dus we moeten afwachten hoe het nu is." David McDonnel van The Mirror denkt dat Martínez zijn achillespees heeft gescheurd en dus enkele maanden uit de roulatie ligt is.

"We zijn nog in drie competities actief. Als Varane en Martinez niet kunnen spelen, dan moeten er zondag andere spelers opstaan", vervolgde Ten Hag voor het treffen met Nottingham Forest. De coach baalde van het gelijkspel tegen Sevilla. "We hadden drie of vier doelpunten moeten maken. Tot de aansluitingstreffer hadden we de wedstrijd compleet in handen", analyseerde Ten Hag. "We moeten leren om de wedstrijd te killen. Maar alles ligt nog open voor de return. Als we de derde goal hadden gemaakt, hadden we gewonnen. Nu verloren we het ritme door de aansluitingsgoal."

Meevaller

Er is ook nog een meevaller voor Ten Hag, want misschien kan de trainer uit Oldenzaal volgende week in de return beschikken over zijn sterspeler Marcus Rashford. "Mogelijk is hij inzetbaar", zei de oefenmeester. De aanvaller raakte geblesseerd en kon niet meedoen in deze wedstrijd, maar is mogelijk over een week alweer fit genoeg om te spelen. Bruno Fernandes (geschorst) is er sowieso niet bij en normaliter geldt hetzelfde voor Varane, Martinez, Alejandro Garnacho en Luke Shaw.