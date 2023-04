Manchester United ziet de huidige derde plaats in de Premier League ernstig in gevaar komen. Op St. James' Park was de ploeg van Erik ten Hag al ruim een uur de onderliggende partij, toen Newcastle United eindelijk op voorsprong kwam. Joe Willock kopte van dichtbij de 1-0 achter David de Gea, op aangeven van uitblinker Allan Saint-Maximin. Mocht het zo blijven dan is Ten Hag zijn derde plaats kwijt aan de tegenstander van vandaag.