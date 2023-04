Topscorer Van Hooijdonk fileert sc Heerenveen: 'Selectie zonder klootzakken'

Sydney van Hooijdonk kroonde zich zaterdagavond tot topscorer van de Eredivisie. Toch stond de spits van sc Heerenveen na afloop van het verloren thuisduel met FC Emmen balend de pers te woord. Volgens Van Hooijdonk ontbreekt het in Friesland aan een paar 'klootzakken' in de selectie.

Met zijn veertiende en vijftiende treffer van het seizoen zette Van Hooijdonk zijn ploeg tot twee keer toe op voorsprong tegen de Drenten, waardoor hij Anastasios Douvikas en Xavi Simons voorbij gaat in het topscorersklassement van de Eredivisie. Omdat Ole Romeny namens Emmen aan de andere kant liefst drie keer het net vond, stond Heerenveen toch met lege handen en liep het op pijnlijke wijze tegen een zeperd aan in de strijd om de play-offs.

Artikel gaat verder onder video

"Ik denk dat we van slag raken als Emmen een paar keer door ons heen speelt", analyseerde Van Hooijdonk na afloop tegenover de camera's van ESPN. "We zijn veel te lief allemaal, dat is het grootste probleem", legde hij de vinger op de zere plek. "We hebben een selectie zonder echte veel klootzakken. Ik denk dat je die wel nodig hebt als je wat wil bereiken."

Lang hoeft Van Hooijdonk niet te zoeken naar een voorbeeld. Zijn vader Pierre deed als voetballer alles wat nodig was voor een resultaat, beaamt hij. "Ik denk dat dat één van de redenen is dat hij zover is gekomen", denkt junior zelfs. "Nu heb ik dat nog niet zo in me", beseft hij, "misschien komt het meer als ik ouder word."