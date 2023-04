'Tottenham wordt nog steeds achtervolgd door oordeel over Ten Hag in 2021'

Erik ten Hag gaat donderdagavond met Manchester United op bezoek bij Tottenham Hotspur, al scheelde het weinig of hij had bij de tegenstander onder contract gestaan. Tottenham wordt nog altijd 'achtervolgd' door het besluit om Ten Hag te schrappen als kandidaat om hoofdtrainer te worden, schrijft The Telegraph in een vooruitblik op de wedstrijd.

Op 19 april 2021 werd José Mourinho ontslagen bij Tottenham; in de zoektocht naar een opvolger sprak Tottenham onder meer met Ten Hag. De toenmalig Ajax-trainer werd niet gekozen. Enkele van de redenen: het ontbrak Ten Hag in de ogen van de club aan charisma en hij worstelde met de Engelse taal. De keuze viel op Nuno Espírito Santo, die het slechts vier maanden volhield.

Artikel gaat verder onder video

De chaos is momenteel groot bij Tottenham. Vorige maand werd Antonio Conte ontslagen en opgevolgd door assistent Cristian Stellini, maar die werd maandagavond óók ontslagen. Ryan Mason is nu op interim-basis werkzaam als trainer. Ondertussen heeft Ten Hag aangetoond zijn mannetje te staan in Engeland: hij kan de FA Cup winnen en ligt op koers om de Champions League te bereiken.

"Supporters van Spurs zullen zich afvragen hoe de wereld eruit had gezien als de club niet de neus had opgehaald voor Ten Hag", schrijft The Telegraph. "In tegenstelling tot Tottenham is Manchester United blij met de manier waarop Ten Hag communiceert. Zijn directheid wordt gezien als iets positiefs, want er is geen ambiguïteit in zijn uitspraken. Zijn communicatieve vaardigheid is juist een van zijn grootste kwaliteiten."