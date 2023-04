Tottenham ontslaat interim-trainer na een maand al; derde coach van het seizoen aangesteld

Cristian Stellini is ontslagen bij Tottenham Hotspur. Dat is zeer opvallend, want hij was slechts een maand actief als interim-trainer na het vertrek van Antonio Conte. De 6-1 nederlaag tegen Newcastle United heeft Stellini de das omgedaan; Ryan Mason neemt zijn taken over.

Eerder op de maandag sijpelden al geluiden door dat de baan van Stellini aan een zijden draadje hing. Onder zijn leiding werd slechts één wedstrijd gewonnen (2-1 tegen Brighton & Hove Albion). Verder werd gelijkgespeeld tegen Everton (1-1) en verloren van zowel Bournemouth (2-3) als Newcastle (6-1).

Het optreden tegen Newcastle was 'compleet onacceptabel', stelt voorzitter Daniel Levy in een verklaring. "Het was verschrikkelijk om te zien. We kunnen alle redenen opsommen waarom het misging, en hoewel ikzelf, het bestuur, de trainers en de spelers allemaal verantwoordelijkheid dragen, ligt de eindverantwoordelijkheid bij mij."

Het klinkt misschien alsof Levy zijn eigen aftreden bekendmaakt, maar in de volgende zin zegt hij: "Cristian zal vertrekken als interim-trainer. Hij stapte op een moeilijk moment in en ik wil hem bedanken voor de professionele wijze waarop hij samen met zijn staf heeft gewerkt." Mason, die fungeerde als assistent, neemt het roer over als hoofdtrainer.

Tottenham, dat in Engeland ook wordt gelinkt aan Arne Slot, staat op de vijfde plek in de Premier League. Aangezien de achterstand op Manchester United en Newcastle United zes punten bedraagt, en Tottenham meer wedstrijden heeft gespeeld dan die clubs, lijkt een topvierklassering onrealistisch.