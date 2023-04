Tsjechisch international Jakub Jankto stopt voorlopig met voetballen na coming-out

Jakub Jankto komt dit seizoen niet meer in actie voor zijn club Sparta Praag. De international van Tsjechië kondigde eerder dit jaar aan homoseksueel te zijn en kreeg daarop veel reacties. Nu heeft de middenvelder besloten om even gas terug te nemen en tijdelijk te stoppen met voetballen.

Op Instagram licht Jankto zijn beslissing verder toe. 'De afgelopen jaren, en vooral het laatste jaar, hebben veel met me gedaan. Het is beter om nu even wat rustiger aan te doen en ook aan mijn gezondheid te denken. Vanaf mijn achttiende staat mijn leven in het teken van voetbal. Dat heeft me veel gegeven. Het was sportief niet mijn beste jaar en het belang van de club is ook erg belangrijk voor mij.'

Jankto gaat Sparta Praag dus niet kunnen helpen aan successen in Tsjechië. 'Ik ben bedroefd dat mijn gezondheid en mentale toestand me niet toelaten om de club te helpen in de jacht op de titel en de beker. Ik kan geen woorden vinden hoezeer ik Sparta wil bedanken. Dank aan alle spelers, trainers en de fans. Ik waardeer alle steun, ook van de media. We hebben altijd wederzijds respect getoond.'

De 27-jarige Jankto kwam in februari van dit jaar uit de kast als homoseksueel. Dat leverde hem veel complimenten op uit de voetbalwereld. Later die maand werd de middenvelder met gejuich ontvangen tijdens een invalbeurt namens zijn club Sparta Praag. De topclub uit Tsjechië huurt de 45-voudig international dit seizoen van het Spaanse Getafe. Daar ligt hij nog tot de zomer van 2026 vast.