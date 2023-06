Cerny wacht nog altijd op telefoontje van Duitse club: 'Ik zou het je graag vertellen'

Václav Cerny hoopt snel een akkoord te krijgen met VfL Wolfsburg om daar volgend seizoen te kunnen spelen. De Tsjech speelde zaterdagavond met zijn land tegen de Faeröer Eilanden en was belangrijk met twee goals. Na afloop van die wedstrijd ging de buitenspeler in op de interesse van het Duitse team en zijn periode bij FC Twente.

In maart kreeg Cerny amper speeltijd van zijn bondscoach, maar zaterdag kon hij eindelijk weer eens zijn kwaliteiten laten zien. “Het was stressvol voor de mensen om me heen, voor mijn familie”, begint de aanvaller van Twente in gesprek met Idnes. “Ik lees niet veel reacties. Ik concentreerde me op het neerzetten van goede prestaties met Twente. Als ik het daar goed zou doen, zou ik snel een plekje bij de nationale ploeg kunnen krijgen. Dat was het enige waar ik mee zat.”

Door zijn goede prestaties bij Twente mocht Cerny in de basis starten en dat vertrouwen in hem pakte goed uit. “De jongens weten dat als ik zo’n bal krijg, ik hem meestal naar het midden verplaats en schiet. Ik val in herhaling, ik ben blij dat hij zat. Ik heb het echt geweldig getroffen. Twee belangrijke doelpunten.”

Nu wacht Cerny nog altijd op een akkoord met Wolfsburg. “Ik zou het je graag vertellen, want ik wil er ook niet omheen draaien. Ik weet de details niet en ik wacht tot ik eindelijk een telefoontje krijg met het goede nieuws.”