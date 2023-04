Feyenoord heeft mogelijke troef in handen voor onderhandelingen met FC Twente

FC Twente denkt aan Marouan Azarkan als versterking voor het aankomende seizoen, zo meldt 1908.nl. De 21-jarige aanvaller komt sinds de zomer van 2021 uit voor Excelsior, maar heeft Feyenoord als eigenlijke werkgever.

Azarkan heeft zich door zijn goede prestaties bij Excelsior in beeld gespeeld bij Twente. De technisch begaafde aanvaller speelde dit seizoen tot nu toe 25 officiële wedstrijden voor de Rotterdamse club, waarin hij goed was voor vier doelpunten en zeven assists.

Artikel gaat verder onder video

Twente zou Azarkan beschouwen als mogelijke vervanger van Vaclav Cerny, die ondanks een doorlopend contract openstaat voor een zomers vertrek. Azarkan beschikt bij Feyenoord over een verbintenis die doorloopt tot de zomer van 2024, maar de kans lijkt klein dat hij volgend seizoen een kans krijgt in De Kuip.

Azarkan heeft zich niet alleen in de kijker gespeeld van Twente. Ook Udinese en Toulouse houden de verrichtingen van de aanvaller in de gaten. Het is niet ondenkbaar Feyenoord de aanvaller als pasmunt gaat gebruiken om een deal met de club uit Enschede te sluiten. Ramiz Zerrouki en Mees Hilgers zijn mogelijke transfertargets van de Rotterdammers.