Tuchel en Schmidt halen uit naar arbitrage na debacle in Champions League: 'Ik geef hem een 1'

Thomas Tuchel en Roger Schmidt hebben woensdagavond na de uitschakeling in de Champions League uitgehaald naar de arbitrage. De twee Duitse trainers werden met Bayern München en Benfica uit het toernooi geknikkerd en waren daar niet blij mee. Tuchel kon zijn emoties na afloop niet onder controle houden.

Clément Turpin moest het ontgelden bij Tuchel, die tijdens de wedstrijd al een rode kaart kreeg van de Franse scheidsrechter. "Er waren twee dingen niet op niveau vanavond. Dat waren het veld en de scheidsrechter. Hoe ik zijn wedstrijd zou beoordelen? Ik zou hem een 1 geven, zijn niveau was beneden alle peil. Hij floot voor van alles en nog wat", tekende het Franse medium L'Équipe op uit de mond van de trainer van Bayern.

Artikel gaat verder onder video

Tuchel toonde zich tijdens de wedstrijd al een slechte verliezer en liet zich meerdere keren gaan langs de lijn. De oefenmeester was in de Allianz Arena niet te spreken over meerdere beslissingen van Turpin. Tuchel was woest over een uiteindelijk teruggetroken rode kaart voor Dayot Upamecano en de reden waarom City een strafschop kreeg. In de 86e minuut was de maat vol voor Turpin en stuurde hij de mekkerende Tuchel weg.

Ook in Milaan was de arbitrage onderwerp van gesprek, al maakte Schmidt het in gesprek met Eleven Sports een stuk minder bont dan zijn landgenoot. "De beslissingen van de arbitrage hadden ook op deze speelronde een grote invloed. We hadden weer een strafschop kunnen krijgen, net zoals vorige week. We hadden een beetje pech. Wat mij betreft schaffen ze de VAR af, op deze manier heeft het geen zin", aldus de ex-trainer van PSV.