Tweetal oud-Ajacieden oogst lof na overwinning United: 'Echt krankzinnig'

Manchester United is in een hevige strijd verwikkeld voor een plek in de top vier van de Premier League. Een overwinning op Nottingham Forest (0-2) heeft daar ontzettend bij geholpen. Een tweetal oud-Ajacieden greep een hoofdrol in het duel van The Red Devils, namelijk Christian Eriksen en Antony.

De Braziliaanse vleugelflitser kende een lastige start in Engeland. Hij werd omschreven als een fidget spinner die alleen maar rondjes kon draaien met de bal en eigenlijk alleen maar onnodige trucjes kon doen. Maar tegen degradatiekandidaat Forest was hij met een treffer en een assist heel belangrijk. "Hij was erg gevaarlijk en scoorde eindelijk weer in de Premier League. Hij had pech om niet opnieuw toe te slaan in de tweede helft, maar maakte het goed met droomassist voor Dalot. Hij krijgt een negen", schrijft Goal.

Oefenmeester Erik ten Hag is blij met Antony: "Zijn start in de wedstrijd was niet zo goed. Ik denk dat hij twee keer een andere keuze moest maken om de bal Eriksen te spelen. Maar nadat hij in de wedstrijd kwam, vormde hij voortdurend een bedreiging voor de tegenstander. Hij boekt zeker vooruitgang. Tegen Everton creëerde hij veel kansen en daarom ben ik blij voor hem dat hij vandaag scoorde", vertelde Ten Hag tegenover Sky Sports.



Christian Eriksen kan ook rekenen op een goed cijfer. Iets lager dan Antony, maar The Manchester Evening News geeft de Deense middenvelder nog steeds een acht. De club heeft veel te maken met blessures, Eriksen kreeg ook slechts vijftien minuten voor tijd te horen dat hij in de basis zou starten. Marcel Sabitzer raakte in de warming-up immers geblesseerd. "We hebben meer dan elf spelers. Eriksen maakt ons team er absoluut niet slechter op. Hij speelde een goede wedstrijd", aldus Ten Hag.

🗣 "We made it easier for ourselves."



Christian Eriksen reviews a good performance after being away for 2 months pic.twitter.com/0qBiGUzTbf — Football Daily (@footballdaily) April 16, 2023

The United Stand, een groot fan-account op Twitter, vraagt aan de volgers of Eriksen een goede toevoeging is aan het elftal. Voor een stukje zelfvertrouwen moet de Deense oud-Ajacied even de reacties lezen.

He was so good today! pic.twitter.com/bZbqxkzMeI — S T E E Z 🇲🇹 (@MUFC_STEEZ) April 16, 2023

His accuracy and vision just too goodddd, without eriksen we never ever gonna try cross the ball tho, but today we see the potential of it. — fakhri (@cryirhkaf) April 16, 2023

Very calm and collected he doesn't give balls away much that's what i love about him — JJC♠ (@Johnniejustcome) April 16, 2023

Pivotal! The team trusts him, he's always in the right place, makes really good passes, is overall calculated. — FVCE (@PK_TheAuthentic) April 16, 2023