Uitspraken Ruud van Nistelrooij vallen niet goed in Philips Stadion

Ruud van Nistelrooij heeft met zijn kritiek op de beleidsmatige keuzes die zijn gemaakt bij PSV de verhoudingen in het Philips Stadion op scherp gezet, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Terwijl de kritiek op de sportieve prestaties van de Eindhovenaren aanzwelt, koos de 46-jarige trainer vrijdag tijdens de persconferentie richting het uitduel met NEC voor de tegenaanval.

Van Nistelrooij liet weten dat PSV naar zijn mening tot dusver het maximale uit het seizoen heeft gehaald. Daarnaast uitte hij zijn onvrede over het winterse vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke. "Als dit het jaar is dat het moest gebeuren, dan verkoop je niet je twee beste spelers in de winter", sprak hij.

De uitspraken van Van Nistelrooij zijn intern bij PSV niet goed gevallen. Volgens het Eindhovens Dagblad is er enerzijds begrip voor het standpunt van de trainer, maar anderzijds flinke ergernis over zijn verklaringen voor het huidige seizoen. De timing van Van Nistelrooij speelt daarbij een rol. 'Waarom nu?', vraagt men in het Philips Stadion zich af.

Waar Van Nistelrooij het idee heeft dat hij dit seizoen maximaal presteert bij PSV, heerst dat idee niet bij de leiding van de Eindhovense club. Onderkend wordt dat het vertrek van Gakpo zijn weerslag heeft gehad, maar de Oranje-international was nog gewoon aan boord toen PSV Champions League-voetbal misliep en er bij SC Cambuur, FC Groningen en FC Twente werd verloren.

Er verschenen deze week enkele kritische analyses over het seizoen van PSV en volgens het Eindhovens Dagblad leek Van Nistelrooij daar vrijdag op te willen reageren. Het was de eerste keer dit seizoen dat de trainer zo duidelijk uithaalde naar de beleidsmakers. "Door voor het eerst zo nadrukkelijk te wijzen naar zijn collega’s fronsten intern echter de nodige wenkbrauwen", aldus de krant.