Uitstekend nieuws voor PSV: belangrijke schakel na jaar weer in de basis

Olivier Boscagli keert zaterdagavond terug in de basisopstelling van PSV. De verdediger stond maandenlang aan de kant met een zware knieblessure en maakt op bezoek bij NEC Nijmegen zijn rentree aan de aftrap. Ibrahim Sangaré begint in De Goffert verrassend genoeg op de bank.

Het is voor Boscagli 356 dagen geleden dat hij voor de laatste keer in de basis van PSV stond. Hij wordt op bezoek bij NEC in de achterhoede bijgestaan door Phillipp Mwene, André Ramalho en Patrick van Aanholt. Op het middenveld is er dus geen plekje voor Sangaré. Érick Gutiérrez, Joey Veerman en Guus Til moeten het gaan doen tegen het uitstekende middenveld van NEC.

In de voorhoede zullen veel ogen natuurlijk gericht zijn op Luuk de Jong. De aanvoerder van PSV besloot zijn interlandloopbaan te beëindigen om zich volledig te kunnen richten op zijn club. Xavi Simons is er als vanzelfsprekend ook bij in Nijmegen. De derde aanvaller is Johan Bakayoko. De talentvolle vleugelspeler maakte onlangs zijn debuut voor de nationale ploeg van België.