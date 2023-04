Valencia grijpt met late treffer belangrijke strohalm in strijd tegen degradatie

Valencia heeft donderdagavond drie belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De ploeg van de geblesseerde Justin Kluivert kwam in eigen huis op achterstand tegen Real Valladolid, maar rechtte na rust de rug en werd in de slotseconden beloond met een winnende treffer die wat broodnodige lucht verschaft.

Los Che begonnen als nummer achttien van La Liga aan het duel, een positie die na het seizoen rechtstreekse degradatie naar het tweede niveau zou betekenen. Al vroeg keek de ploeg tegen een achterstand aan tegen de nummer veertien; na een fout van Mouctar Diakhaby kon Cyle Larin al na zes minuten de 0-1 achter Giorgio Mamardashvili werken.

Na rust maakte Diakhaby zijn fout echter goed. Na een uur spelen tekende hij voor de gelijkmaker voor Valencia. Lang leek het daar ook bij te gaan blijven, maar Javier Guerra Moreno liet het Mestalla in blessuretijd nog een keer juichen door ook de 2-1 te maken.

Door de zege stijgt Valencia voor nu naar de veilige zestiende plaats. Bovendien kreeg de club uit de sinaasappelstad goed nieuws uit Villarreal, waar concurrent Espanyol een voorsprong weggaf en uiteindelijk met 3-2 verloor. Toch blijft het onderin ongemeen spannend; met nog zeven duels te spelen staan Getafe, Espanyol en Elche nu op de degradatieplaatsen, maar nummer achttien Getafe heeft maar twee punten minder dan Almería en Valencia, en eentje minder dan Cádiz.