Valentijn Driessen: 'Als scheidsrechter word je helemaal gek van die gozer'

Valentijn Driessen denkt dat tegenstanders en scheidsrechters gek worden van het gedrag van Santiago Giménez. De Mexicaanse spits van Feyenoord is een vervelende speler om tegen te spelen, stelt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Giménez kwam afgelopen zomer over van Cruz Azul en is eigenlijk pas sinds enkele maanden de eerste spits van Feyenoord. Afgelopen zondag maakte de 21-jarige aanvaller tegen Sparta Rotterdam zijn negende competitiedoelpunt van het seizoen. Presentator Pim Sedee noemt de Mexicaan een complete spits. "Hij kan mee in de Eredivisie en in Europa. Hij is balvast, heeft scorend vermogen en er zit een goede kop op", stelt hij.

Artikel gaat verder onder video

Daar is Driessen het wel mee eens, al ziet de chef voetbal van De Telegraaf ook genoeg ruimte voor verbetering bij Giménez. "Hij maakte een geweldige goal met een geweldige voetbeweging, maar twee minuten eerder schoot hij nog vanaf twee meter van de goal een bal uit het stadion. Dus ja, zeg het maar", aldus de journalist, die toegeeft dat Giménez hem veel meer kan bekoren dan Ajax-spits Brian Brobbey. "Ook qua werk dat hij verricht. En dan toch die ene keer scherp zijn voor de goal. Daar gaat het nou om."

Waar Giménez zich als doelpuntenmaker heeft bewezen, staat het gedrag van de spits Driessen wat minder aan. "Het is een enorme handenbinder. Ik kan me voorstellen dat je als tegenstander en als scheidsrechter - want hij staat om de haverklap bij de scheidsrechter - helemaal gek wordt van die gozer. Maar hij levert wel. Dat doen de spitsen bij Ajax niet."