Valentijn Driessen na Ajax - Fortuna: 'Hij voert werkelijk geen ene steek uit'

Valentijn Driessen heeft zich verbaasd over het spel van Fortuna Sittard in de uitwedstrijd tegen Ajax. De Limburgers (en in het bijzonder Burak Yilmaz) maakten weinig indruk op de journalist.

Ajax had zondag geen kind aan Fortuna Sittard en won met 4-0. "Wat Fortuna van plan was in de ArenA? Dat weet ik niet. Als ik naar Fortuna kijk, denk ik: hoe is het in godsnaam mogelijk dat zij zo veel punten hebben behaald en zich veilig hebben gespeeld", aldus Driessen in een video-item van De Telegraaf.

Volgens Driessen leek het spel van Fortuna 'nergens op'. "En ze spelen bijna iedere wedstrijd met tien man omdat Burak Yilmaz werkelijk geen ene steek uitvoert. Ook niet als hij de bal krijgt, want dan komt hij veel te ver van de goal van de tegenstander uit. Wat Fortuna liet zien, leek in de verste verte niet op normaal voetbal."

Toch kreeg de ploeg van Julio Velázquez enkele kansen in Amsterdam. "Dat mag Ajax zichzelf wel aanrekenen. Ik vond Ajax niet denderend, maar ze hadden natuurlijk de wedstrijd tegen Feyenoord in de benen met de nodige commotie na alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Ze gingen gewoon voor de overwinning en that's it."

John Heitinga greep de wedstrijd tegen Fortuna aan om Silvano Vos en Mika Godts te laten debuteren, terwijl Jorrel Hato de hele de tweede helft speelde. "Hij kiest voor Youri Baas als linksback, maar als ik Hato zie spelen, dan zou ik zeggen: waarom Hato niet? Ja, hij is jong, maar als je goed genoeg bent, ben je oud genoeg."