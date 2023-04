Van Basten pakt Brobbey aan: 'Ben je nou zo simpel, of hoe zit het?'

Marco van Basten heeft zich geërgerd aan Brian Brobbey in de wedstrijd tussen PSV en Ajax. De spits, die aan het begin van de tweede helft inviel bij Ajax, nam volgens Van Basten grote risico's in het eigen strafschopgebied.

"Ik zie Brobbey bij een corner constant aan iemand trekken, terwijl je weet dat de VAR meekijkt. Dan denk ik bij mezelf: ben je nou zo simpel, of hoe zit dat?", vroeg Van Basten zich maandagavond af bij Rondo. Ronald Waterreus vulde aan: "Als je je bewust bent van de VAR, dan doe je dit niet." Hetzelfde gold voor de elleboogstoot van Steven Berghuis aan Érick Gutiérrez die onbestraft bleef, zo zei Waterreus.

Artikel gaat verder onder video

Winston Bogarde, voormalig assistent-trainer van Ajax, was ook aanwezig bij de uitzending. Hij zei 'weinig' te herkennen van het Ajax waar hij zelf aan werkte, onder leiding van Erik ten Hag. "Spelers houden van duidelijkheid en vastigheid. Dat zie je niet meer terug. Natuurlijk kun je een mindere fase hebben, maar je moet ergens op kunnen terugvallen als team. Van daaruit ga je dan weer verder. Maar al vanaf het begin is er veel onduidelijkheid geweest", zei Bogarde.

"Er was geen vastigheid, dan krijg je ook geen ritme in het elftal om een goede serie neer te zetten. Was de trainer (Alfred Schreuder, red.) wel de juiste keuze? Daar is het misschien al fout gegaan", concludeert de voormalig assistent-trainer.