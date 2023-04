Van Bronckhorst: 'Ik heb nooit begrepen waarom Kuyt het zo bracht'

Het door Dirk Kuyt uitgebrachte boek Het Geloof in Succes zit Giovanni van Bronckhorst nog altijd niet lekker. In het boek, dat in 2018 werd uitgebracht, vertelde Kuyt dat Feyenoord soms leek op een speeltuin. Feyenoord liet destijds al weten dat het 'zijn verhaal en vooral zijn herinneringen zijn', die niet per se de werkelijkheid reflecteren.

"Ik heb het eigenlijk nooit begrepen", vertelt Van Bronckhorst, die als trainer kampioen werd in 2017 met Kuyt als leider op het veld. "Het was zijn keuze om dit zo te brengen, maar het heeft wel consequenties gehad. Ik vind het gewoon jammer." Volgens de inmiddels clubloze trainer staan er dingen in het boek 'die echt niet zo zijn gebeurd'. Hij noemt geen voorbeelden, maar kwam wel voor in de anekdotes van Kuyt.



In het boek blikte Kuyt onder meer terug op een wedstrijd tegen Excelsior. Dat kon de kampioenswedstrijd worden, maar door een 3-0 nederlaag werd het titelfeest uitgesteld. Kuyt zei dat hij op verzoek van Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena een peptalk wilde houden tijdens de wedstrijd, maar dat Van Bronckhorst het zelf wilde doen. "Ik accepteerde het, maar voor mijn gevoel kwam het niet aan en de spelers hadden ook zoiets van: Dirk zou dit toch doen?", zei Kuyt daarover.



Van Bronckhorst vindt dat Kuyt ook aan de integriteit van de kleedkamer en de organisatie morrelde. "Denk je dat er in dat kampioensjaar niet meer is gebeurd? Natuurlijk wel, maar die zaken hebben nooit de media gehaald. Zo hoort het ook. Je beleeft dingen met elkaar en je hebt succes met elkaar."