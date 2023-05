Van der Vaart doet opnieuw gewaagde uitspraak over Simons: 'Hij kan zo mee op dat middenveld'

PSV hoopt zondagavond de tweede prijs van het seizoen in de wacht te slepen. In de bekerfinale tegen Ajax zijn de ogen andermaal gericht op Xavi Simons. De aanvallende middenvelder maakt ontzettend veel indruk sinds zijn transfervrije overstap naar Eindhoven. Ook op Rafel van der Vaart. De voormalig voetballer zei begin dit jaar al dat Ronald Koeman het Nederlands elftal om Simons ‘heen moet bouwen’ en doet in aanloop naar de bekerfinale opnieuw een gewaagde uitspraak.

PSV verbaasde afgelopen zomer vriend en vijand door Simons naar Eindhoven te halen. De aanvallende middenvelder leek Paris Saint-Germain in eerste instantie op huurbasis te verruilen voor PSV, maar maakte uiteindelijk transfervrij de overstap naar het Philips Stadion. Simons speelde zich vrij vlot in de basiself van trainer Ruud van Nistelrooij en groeide sindsdien uit tot een van en misschien wel dé beste speler op de Nederlandse velden.



Van der Vaart was begin februari al lyrisch over Simons, die tijdens het afgelopen WK in Qatar zijn debuut maakte in het Nederlands elftal en vorige maand tegen Frankrijk en Gibraltar een basisplaats kreeg van Koeman. De bondscoach vindt het naar eigen zeggen nog te vroeg om de smaakmaker van PSV een prominente rol in zijn ploeg te geven. “Ik geef die jonge misschien heel veel druk, maar hij jaagt, speelt geen verstoppertje en werkt zich het schompes. Daarnaast is hij technisch verfijnd en begrijpt hij het spel. In alle facetten is hij een geweldige speler. Dat moeten we in Nederland niet klein houden”, zegt Van der Vaart bij de NOS.



De oud-voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur steekt zijn mening over Simons niet onder stoelen of banken en noemt de PSV’er zelfs in één zin met de middenvelders van FC Barcelona. “Bij Spanje spelen Gavi en Pedri ook als ze niet helemaal fit zijn, ook op grote toernooien. Die zijn 18 en 20. En dan zegt iedereen dat ze al veel beter zijn, maar dat wil ik nog weleens zien. Ik denk dat Simons, net als Pedri en Gavi, zo meekan op het middenveld van Barcelona. Hij maakt een enorme inhaalslag als je kijkt naar wat Gavi en Pedri bijvoorbeeld op hun leeftijd al hebben gepresteerd. Simons kan in mijn ogen heel, heel ver komen”, aldus Van der Vaart.

Doelpunten

Ook Arno Vermeulen trekt de vergelijking tussen Simons en de talentvolle middenvelders van FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg. De commentator van NOS Sport kijkt vooral naar de doelpunten die de middenvelders maken. “Hoewel Gavi nog meer een middenvelder is dan Simons, heeft hij in dertig wedstrijden één doelpunt gemaakt en drie assists gegeven. Simons scoort veel makkelijker dan zijn leeftijdsgenoten”, stelt Vermeulen. “Pedri maakte dit seizoen zes doelpunten bij Barcelona. In het Spaanse elftal staat hij al op achttien interlands, met nul goals. Doelpunten maken is ook belangrijk als middenvelder. Simons gaat de komende jaren meer doelpunten maken dan deze twee.”

Simons kwam dit seizoen vooralsnog 43 keer in actie voor PSV. Hij scoorde achttien keer en verzorgde bovendien elf assists. In de Eredivisie staat de teller op vijftien doelpunten.