Van der Vaart: 'Mijn vrienden vonden het een rare keuze van Slot, ik niet'

Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay snappen wel dat Justin Bijlow donderdag direct voor de leeuwen werd gegooid tegen AS Roma na een afwezigheid van 74 dagen. De keeper kreeg ondanks zijn gebrek aan wedstrijdritme de voorkeur boven Timon Wellenreuther, die hem in de afgelopen maanden verving.

"Ik had discussies met vrienden van me, die vonden het raar dat Bijlow weer opgesteld stond. Maar je moet op een gegeven moment weer gaan spelen en het is de beste keeper van Nederland. Toch?", vroeg Van der Vaart zich zondagavond af bij Studio Voetbal. Volgens Afellay maakt Bijlow een 'heel betrouwbare indruk' sinds zijn terugkeer onder de lat.



"We weten allemaal dat hij super talentvol is. Het enige bij hem is dat hij heel moet blijven. Dat hoop ik van ganser harte, omdat hij een geweldig talentvolle keeper is. Dat is eigenlijk het enige wat zijn carrière in de weg kan staan: dat hij niet fit blijft", vermoedt de voormalig middenvelder, die het 'zeker' eens was met de basisplek voor Bijlow tegen Roma.

Volgens Afellay had Slot ook een logische uitleg voor de terugkeer van Bijlow. "Wellenreuther heeft geweldige reddingen gemaakt, met name in de uitwedstrijden tegen Ajax en Sparta, maar Slot heeft aangegeven dat Wellenreuther zijn tweede keeper is. Als de beste optie dan fit is, dan stel je die gewoon op."

Commentator Arno Vermeulen vond Bijlow zondag tegen SC Cambuur 'een beetje weifelend' bij hoge ballen. "Ik had het gevoel dat hij wel beter kan", zei Vermeulen. Afellay reageerde: "Dat is misschien te wijten aan het gebrek aan wedstrijdritme. Maar om hem daarom niet op te stellen… Ik vind hem veruit de beste keeper, dus ik ben het Slot eens."