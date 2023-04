Arne Slot reageert op kritiek: 'Dan moet ik weten wat Wim Kieft bedoelt'

Arne Slot heeft zijn keuze voor Justin Bijlow tegen AS Roma toegelicht. De trainer van Feyenoord passeerde Timon Wellenreuther ten faveure van Bijlow, die is teruggekeerd van een blessure. Wim Kieft en Kees Jansma vinden de keuze onverstandig, maar daar heeft Slot geen boodschap aan.

Bij Veronica benadrukte Slot vlak voor de wedstrijd dat Wellenreuther het 'uitstekend gedaan heeft', nadat hij aanvankelijk 'moest wennen'. "Hij heeft in de laatste wedstrijden hele belangrijke reddingen verricht. Justin heeft dat daarvoor ook aangetoond. Hij is wellicht de nummer één van het Nederlands elftal, hij is terug en traint al een aantal weken mee. Het is vrij logisch om de keeper op te stellen die je al het hele seizoen de beste vindt."

Kieft zei het een te groot risico te vinden. Het is in zijn ogen beter dat Bijlow tegen 'mindere tegenstanders' weer terugkeert. "Dan zou ik moeten weten wat Wim bedoelt met zo’n wedstrijd", aldus Slot. "Ik denk dat hij het een belangrijke wedstrijd vindt. Maar vanavond is belangrijk, zondag ook. We spelen alleen nog maar belangrijke wedstrijden. Dan is het voor een trainer vrij logisch dat je het tracht te doen met je beste spelers. Justin zal moeten laten zien. Dat geldt ook voor de jongens die langer spelen."

Slot verwacht een lastige wedstrijd voor zijn ploeg. "Het is moeilijk om tegen AS Roma in de eindfase te komen van het veld, laat staan tot kansen te komen. In de Conference League-finale lukte dat eerste heel goed, dat tweede is meer gelukt dan menig ander team, maar er was geen sprake van een kansenregen. We hadden wel voldoende kansen om te scoren." Het is aan Feyenoord om nog meer kansen te creëren, zei Slot.

