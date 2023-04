Van Gangelen en De Jong verbazen zich over PSV'er: 'Dat doet hij fantastisch'

Luuk de Jong kan zijn geluk niet op na de knappe 3-0 overwinning van PSV op Ajax. De aanvaller was zelf belangrijk met twee doelpunten, maar deelde ook de complimenten uit aan zijn teamgenoten. De aanvalsleider van de Brabanders en verslaggever Jan-Joost van Gangelen waren onder de indruk van Xavi Simons.

In gesprek met ESPN keek De Jong de derde treffer van PSV terug, die uiteindelijk toch op zijn naam is gekomen. Dat betekende voor de spits zijn tweede treffer van de middag, maar de routinier vond ook dat de aandacht mocht uitgaan naar het voorwerk van Simons: "Geweldige actie van Xavi, waarmee de wedstrijd beslist wordt." Van Gangelen keek met verbazing naar de snelheid van Simons, wat De Jong dit seizoen ook is opgevallen: "Hij heeft echt van die uitschuifbenen, waarmee die net de bal voor iemand wegtikt en er langs slungelt", is de aanvoerder van PSV lovend over zijn teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Van Gangelen noemt het penaltymoment in de topper als voorbeeld, waarbij Simons onderuit wordt gehaald door Rulli, terwijl het in eerste instantie een te harde bal voor de spelmaker leek te zijn: "Wat ik zeg, dan strekt hij zijn been uit en chipt hij de bal er langs. Dat doet hij fantastisch", vindt De Jong. "Het is geweldig hoe die jongen zich hier heeft ontwikkeld."

Ondanks de zege van PSV op Ajax denkt De Jong dat dit resultaat weinig zegt over de bekerfinale van volgende week: "Ik denk nog helemaal niks, natuurlijk geeft dit een mentale boost, maar zo'n wedstrijd is totaal anders. Daar moeten we weer hetzelfde op de mat gaan leggen als wat we vandaag hebben gedaan", besluit de 32-jarige aanvaller.