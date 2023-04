Van Halst vertelt over functie bij Ajax: 'Het voetbal blijft toch trekken'

Jan van Halst heeft vrijdagavond zijn verhaal gedaan over zijn nieuwe functie bij Ajax. De oud-voetballer gaat in de Johan Cruijff ArenA aan de slag als commissaris en kijkt enorm uit naar zijn nieuwe uitdaging. Van Halst was al enige tijd met de Amsterdammers in gesprek.

"We waren al een week of zes in gesprek", vertelde Van Halst vrijdagavond tijdens zijn laatste uitzending bij VoetbalCafé van Ziggo Sport. "Dat heb ik al die tijd geheim gehouden. Het is zeker geen fulltime-job. Ik heb vaak de vraag gehad of ik zou stoppen met andere werkzaamheden. Maar dat is niet het geval."

De 53-jarige Utrechter legde ook uit waarom hij deze beslissing heeft genomen. "Ik heb eerder management-functies en directie-functies bij Twente gehad. In de operatie werken, dat trekt me niet meer aan. Maar zo op afstand proberen iets toe te voegen, dat spreekt me wel aan. En het is voetbal, dat blijft toch trekken."

Ziggo Sport

Van Halst stopt door zijn nieuwe baan deels bij Ziggo Sport. Hij blijft wel als analist betrokken bij de zender, waar hij regelmatig samenwerkte met Ruud Gullit. "Ruud was de eerste die me belde en dat vond ik echt mooi", vertelde Van Halst. "Ik zei dat ik trots op je was. Ik ga je missen als kiespijn", voegde Gullit daar lachend aan toe.

