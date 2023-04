Van Hanegem woest: 'Je gaat hier toch naar toe omdat je van het voetballen houdt?'

Willem van Hanegem is woest over het incident in De Kuip waarbij Davy Klaassen een hoofdwond opliep. De middenvelder van Ajax werd woensdagavond in de halve finale van de KNVB Beker tegen Feyenoord geraakt door een aansteker die uit het publiek werd gegooid.

"Je kan niet van deze club houden, zoals zo veel miljoenen mensen doen, en dan elke keer het verzieken voor de club", foetert Van Hanegem daags na de Klassieker in de Willem & Wessel-podcast. "Ze hebben niet in de gaten dat dit je club op een gegeven moment naar de klote helpt."

Het zit Van Hanegem behoorlijk dwars dat het woensdagavond goed misging bij zijn club. "Ik kan me niet voorstellen dat er duizenden van dit soort mensen in de Kuip zitten. Er zit een aantal mensen dat altijd uit is op narigheid, en een aantal gaat daarin mee. Je gaat hier toch naar toe omdat je van het voetballen houdt, niet om de club schade toe te brengen."

Relschoppers zijn wat Van Hanegem betreft nooit meer welkom in het stadion. Om te voorkomen dat het in de toekomst weer misgaat, vindt De Kromme aanvullende maatregelen geen overbodige luxe. "Het is natuurlijk te gek voor woorden dat het moet, maar hang dan gewoon die netten op. Ik kon het op televisie prima zien met die netten."