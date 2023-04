Ruud van Nistelrooij was dinsdagavond emotioneel na het bereiken van de KNVB bekerfinale met PSV. Direct na de overwinning op Spakenburg (1-2) liet hij een foto zien van de recent overleden Thijs Slegers, die perschef was van de Eindhovenaren en overleed aan de gevolgen van acute leukemie. Een dag eerder was de uitvaart van Slegers, aan wiens nabestaanden Van Nistelrooij nogmaals sterkte wilde wensen.

Ruud van Nistelrooij draagt de finaleplek op aan Thijs Slegers 🙏#SPAPSV pic.twitter.com/7q7wgtK6HL — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2023