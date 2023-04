Van Nistelrooij helder over 'biermoment' bij PSV: 'Daar gaat dit uiteindelijk voor zorgen'

Ruud van Nistelrooij denkt dat er snel een einde gaat komen aan het gooien van voorwerpen in de stadions. De trainer van PSV ervaarde hoe de wedstrijd tussen PSV en Ajax zondag tijdelijk werd gestaakt na een nieuw incident. Van Nistelrooij is overtuigd dat dit probleem een oplossing gaat krijgen.

In de 60e minuut werd de wedstrijd tussen PSV en Ajax door scheidsrechter Serdar Gözübüyük tijdelijk gestaakt. Een toeschouwer besloot een beker bier richting Ajacied Steven Berghuis te gooien. Die werd gelukkig niet geraakt en dus kon het duel vijftien minuten later worden hervat. Dat was zaterdag niet het geval bij FC Groningen - NEC. Die wedstrijd werd definitief gestaakt toen de grensrechter werd geraakt door een beker.

"Natuurlijk is dit heel vervelend", vertelde Van Nistelrooij na de met 3-0 gewonnen wedstrijd op de persconferentie over het veelbesproken moment rond Berghuis. "Maar dit soort incidenten gaan er wel voor zorgen dat er uiteindelijk een oplossing komt. Dan kun je ook over de grens kijken, hoe ze het in andere landen voor elkaar hebben. Dit gaat goedkomen, maar nu betalen we nog even de prijs dat deze wedstrijd stilgelegd wordt."

Van Nistelrooij bekommerde zich na het staken vooral om zijn eigen spelers, die boos waren op de fans van de thuisploeg. "Je zag aan de reactie van de spelers dat dit niet gewaardeerd wordt. Je zit in een flow, staat met 2-0 voor en dan wil je door. De spelers waren lang met het publiek bezig, maar ik wilde dat ze naar binnen gingen en de rust bewaarden. Om zo weer de focus te krijgen op de herstart. Dat was het belangrijkste."