Van Nistelrooij legt uit waarom Sangaré op de bank begint bij PSV

Ruud van Nistelrooij heeft uitgelegd waarom Ibrahim Sangaré zaterdagavond op de bank begint bij PSV. De 25-jarige middenvelder is de meest opvallende afwezige in de opstelling van de Eindhovenaren.

Érick Gutiérrez krijgt tegen Excelsior de voorkeur boven Sangaré. "Het is een tactische keuze", aldus Van Nistelrooij vlak voor de aftrap voor de camera van ESPN. "We bekijken het per wedstrijd en hebben op dit moment heel veel opties. Iedereen is fit. De keuze hebben we gemaakt voor de wedstrijd van vandaag."

Dat Gutiérrez zich weer in de basis heeft geknokt, is volgens Van Nistelrooij geen toeval. "Hij is iemand die als hij buiten het team valt, blijft trainen, gefocust zijn ding blijft doen en altijd komt bovendrijven. Als hij zijn kans krijgt, staat hij er."

Waar Van Nistelrooij tegen Excelsior het nodig te kiezen heeft, is dat eerder dit seizoen weleens anders geweest. "Aan de kant is het makkelijk als je geen keuze hebt, want dan stel je op wat je hebt. Nu is het interessanter want we kunnen specifiek kijken wat we per wedstrijd nodig hebben."