Van Nistelrooij licht keuze voor Drommel toe: 'Dit seizoen heel hoog niveau gehaald’

Joël Drommel verdedigt zondagmiddag als bekerkeeper het doel namens PSV in de bekerfinale tegen Ajax. De 26-jarige goalie is in Eindhoven de stand-in van Walter Benitez, maar heeft op trainer Ruud van Nistelrooij wel een hele goede indruk gemaakt dit seizoen. Het heeft dan ook niet door het hoofd van de coach gespookt om Benitez op te stellen tegen de Amsterdammers.

"Het is logisch als je ziet hoe hij zich dit seizoen heeft geprofileerd", zegt Van Nistelrooij in gesprek met De Telegraaf. "Vanaf het begin van het seizoen heeft hij een heel hoog niveau gehaald met zijn trainingen. Op basis daarvan was ik er absoluut van overtuigd dat hij de beker voor zijn rekening kon nemen", is de coach lovend over de doelman, die in Eindhoven tot dusver vooral moeilijke tijden heeft doorgemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Drommel werd met vol enthousiasme door de Eindhovenaren overgenomen van FC Twente voor een transfersom van 3,5 miljoen euro, maar de sluitpost heeft de hoge verwachtingen niet waar kunnen maken. De keeper was té vaak te betrappen op een foutje, waardoor hij nu ook tweede doelman is in het Philips Stadion. Door een blessure van Benitez heeft Drommel dit seizoen echter toch wat minuten kunnen maken.

Over de manier waarop Drommel de geblesseerde Argentijnse doelman eerder dit seizoen verving is Van Nistelrooij enorm te spreken: "Hij heeft het ook fantastisch ingevuld in de wedstrijden dat Walter Benitez geblesseerd was aan zijn knie. Dan is daar naar zondag toe geen enkele twijfel bij mij of hij een uitstekende pot gaat keepen. Ik heb ervoor gekozen omdat we twee keepers van heel hoog niveau in de selectie hebben, twee eerste keepers", verdedigt de coach zijn keuze.