Van Nistelrooij stomverbaasd na vraag Kraay junior: 'Dit is totaal niet aan de orde'

Ruud van Nistelrooij is ook volgend seizoen de trainer van PSV. Tijdens de voorbeschouwing op de bekerfinale kreeg de oefenmeester de vraag van Hans Kraay junior of een langer verblijf bij de Eindhovense club al rond is, waarna Van Nistelrooij hem met verbaasde ogen aankeek. De 46-jarige trainer stelt dat een vertrek ‘totaal’ niet aan de orde is.

In een eerder interview die dag met technisch directeur Ernest Stewart kwam het onderwerp ook al ter sprake. “Ik heb net met Stewart gestaan, en die was vrij duidelijk. Volgens hem hebben hij en Ruud allebei de intentie om eruit te komen wat betreft volgend jaar”, begint Kraay jr, waarna Van Nistelrooij hem met enige verbazing aankijkt. “Uitkomen?”, vraagt de PSV-trainer zich af.

“Dat jij volgend jaar gewoon doorgaat”, nuanceert Kraay jr. zijn vraag, waarna de oefenmeester nog steeds geen idee heeft waar de ESPN-journalist op doelt. “Dit is echt totaal niet aan de orde, we hoeven het hier niet eens over te hebben. Dat is logisch”, lacht de oud-spits, terwijl hij zijn schouders ophaalt. Kraay jr. feliciteert de PSV-trainer vervolgens, maar dat is volgens Van Nistelrooij ook helemaal niet nodig.

PSV neemt het om 18.00 uur op tegen Ajax in de strijd om de KNVB Beker. “Vorige week hebben we daar een goede pot neergezet, dan weet je dat er reactie komt. Daar moet je op handelen en verder je sterke punten blijven benutten”, blikt Van Nistelrooij vooruit. “Ik heb vertrouwen in vandaag en in de spelers hoe we het hebben voorbereid”, legt de trainer uit.