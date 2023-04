Van Nistelrooij weigert handdoek in de ring te gooien: 'Theoretisch kan het nog'

Ruud van Nistelrooij weigert de titel op te geven en wijst erop dat ‘het theoretisch nog kan’. Zondagmiddag won PSV met pijn en moeite van nummer veertien FC Volendam en volgende week wacht Ajax nog voor de Eindhovenaren.

PSV staat op dit moment tweede met acht punten achterstand op koploper Feyenoord, maar Van Nistelrooij wil de handdoek nog niet in de ring gooien. “Kijk, we hebben ook een tijd vierde gestaan en we hadden veel moeite”, begint de hoofdtrainer op de persconferentie. “Iedereen dacht toen; waar gaat dit naartoe en wat gaat er allemaal gebeuren? We staan nu waar we staan en dan hebben twee mooie wedstrijden voor de boeg. En je weet nooit wat er gebeurt.”

De Eindhovenaren spelen volgende week tegen Ajax voor de competitie en die week erop speelt PSV de bekerfinale tegen diezelfde ploeg. “We hebben de supercup al gewonnen, we spelen een bekerfinale en theoretisch kan het nog steeds.”

In Volendam ging het vandaag wel lastig voor de ploeg uit Eindhoven. Bij rust stond PSV er nog comfortabel voor, maar na de rust werd het een spektakel in het vissersdorp. FC Volendam scoorde best snel na de aftrap en kort daarna leek Guus Til de wedstrijd met een kopbal te beslissen. Drie minuten later was het alweer raak voor Volendam en dat zorgde voor een spannende eindfase, waar PSV zomaar gelijk had kunnen spelen.