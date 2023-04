Van Polen kondigt contractnieuws aan met rondje voor alle PEC-fans

Deze week plofte bij alle seizoenskaarthouders van PEC Zwolle een handgeschreven brief van aanvoerder Bram van Polen (37) op de mat. In het schrijven heeft hij maar liefst twee heuglijke mededelingen voor de fans.

Het Zwolse clubicoon heeft namelijk verklapt dat hij zijn aflopende verbintenis met een extra jaar verlengt. De komende weken hoopt PEC zich alsnog te verzekeren van een directe terugkeer in de Eredivisie, waaruit de club vorig seizoen degradeerde. Afgelopen vrijdag lieten De Blauwvingers de eerste kans daarop liggen toen verloren werd bij FC Eindhoven. Desondanks staat de ploeg van trainer Dick Schreuder er nog altijd riant voor in de Keuken Kampioen Divisie.

Van Polen begint volgend seizoen aan zijn zeventiende jaargang in Zwolse dienst. 'Nu zal vast niet iedereen hierom staan te juichen. Er zullen mensen zijn die zeggen: Het is mooi geweest, die ouwe moet lekker stoppen', schrijft Van Polen. 'Daar kan ik best inkomen, maar ik voel me fit en heb zin om nog een jaar te knallen.'

Rondje

Zoals de laatste jaren gebruikelijk heeft Van Polen bij zijn verlenging ook weer een ludieke bepaling op laten nemen in zijn verbintenis. 'Wat is dan nu het idee?', schrijft hij. 'Ik ga een rondje aan het hele stadion geven, zeker niet om te vieren dat ik nog een jaartje doorga als voetballer, maar om jullie te bedanken voor de support.' Omdat het lastig is de drankjes persoonlijk uit te delen, is in elke envelop een munt opgenomen die tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd (aankomende vrijdag tegen Telstar) kan worden ingeruild voor een gratis drankje.

