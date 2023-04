Derksen heeft geen goed woord over voor situatie bij Ajax: 'Een echte Ajacied zou dit gewoon gratis doen'

Waar Ajax binnen de lijnen blijft aanmodderen, leek de club het daarbuiten beetje bij beetje weer op de rails te krijgen. De Amsterdammers stelden in de persoon van Jan van Halst een nieuwe voetbalcommissaris aan en Sven Mislintat begint binnenkort officieel aan zijn job als technisch directeur. Maar daarmee is de rust nog lang niet teruggekeerd. Integendeel zelfs. De ene na de andere stapt op. Johan Derksen vindt het niet meer dan logisch dat een aantal prominente Ajacieden in opstand komt.

“Het is toch droevig”, begon Derksen dinsdagavond bij Vandaag Inside. “De Ajacieden verdwijnen allemaal. Er komen nu allemaal vreemden in de Raad van Commissarissen en die moeten ook nog allemaal salaris krijgen. Ajax was van oorsprong een club van echte Ajacieden.” Eerder vandaag kwam het nieuws naar buiten dat een aantal Ajax-prominenten, onder wie ex-directeur Arie van Eijden en Mister Ajax Sjaak Swart, in opstand komt. Zij willen dat de Raad van Commissarissen (Raad van Commissarissen) een substantieel lagere vergoeding gaat krijgen. “Natuurlijk komt er een opstand”, zei Derksen.

“Een paar dames krijgen 35 ruggen per jaar”, vervolgt Derksen. “Dan komt die Pier Eringa, die een regionaal ziekenhuisje in Zutphen beheert. Dat schijnt hij goed te doen en dat moet hij blijven doen. Die komt even vijftig ruggen halen. Ze hebben niets met Ajax. Michael van Praag haalt Eringa binnen en schrijft dan een pagina in De Telegraaf met ‘een droom is werkelijkheid geworden, Pier Eringa’. Iedereen maakt zich druk, want een echte Ajacied zou zo’n functie gewoon gratis doen. Dat zouden ze voor de club doen. Dat was ook de kracht van Ajax.”

Chris Woerts was ook weer eens van de partij bij Vandaag Inside en wilde eveneens zijn zegje doen over de situatie bij Ajax. “Voor de omvang van Ajax zou de vergoeding ongeveer 15.000 euro per commissaris moeten zijn. Maar bij Ajax heb je als commissaris privileges. Al die mensen die in de Raad van Commissarissen zitten, hebben allemaal een goede baan en hebben die 35 ruggen helemaal niet nodig. Geef het aan een goed doel, geef het aan de jeugdopleiding. Een vergoeding van 15.000 euro is genoeg.”