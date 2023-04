Verbeek 'schrikt' van interview FC Groningen-trainer: 'Op dat moment kun je maar één ding doen'

Gertjan Verbeek heeft met verbazing gereageerd op het interview van FC Groningen-trainer Dennis van der Ree na afloop van de ingehaalde wedstrijd tegen NEC. De oefenmeester vertelde voor de camera van ESPN dat er in zijn ploeg geen geloof en vertrouwen is in wat ze doen. Volgens Verbeek had de clubleiding al veel eerder moeten ingrijpen.

De teleurstelling droop van het gezicht van de trainer van FC Groningen, die zijn ploeg vanmiddag in de slotfase zag verliezen van NEC. Daardoor is degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie nu écht nabij. De achterstand op Excelsior is elf punten en er staan nog maar vier speelronden op het programma. FC Groningen zal dus vier keer moeten winnen, maar daar houdt niemand rekening mee. Ook de ploeg zelf lijkt de handdoek al in de ring te hebben gegooid.

Artikel gaat verder onder video

“Het is theoretisch nog mogelijk. We moeten toch blijven knokken en goede wedstrijden neerzetten, ook voor de mensen hier. We moeten niet alles laten vallen, want dan gaat het echt helemaal als een nachtkaars uit. Maar het is wel heel vervelend wat er vandaag weer is gebeurd. Het is niet zo dat de spelers het niet willen. Maar het geloof, het vertrouwen… De situatie waarin we zitten is gewoon erg moeilijk voor deze jongens en iedereen bij deze club. Dat merk je gewoon aan het spel. Er is te weinig vertrouwen in wat we doen, te weinig geloof in wat we doen”, vertelde Van der Ree.

Verbeek, die de wedstrijd analyseerde voor ESPN, kon zijn oren niet geloven. “Hij zegt: geen geloof in wat wij doen. Dat vind ik nogal een serieuze… Ik zei al dat FC Groningen is gedegradeerd, maar nu weet ik het wel zeker. Op het moment dat een directie in de gaten heeft dat er geen geloof is in wat ze doen, dan kun je maar één ding doen en dat is een trainer wegsturen.” Ook al zijn er nog maar vier wedstrijden te spelen? “Nee, niet vier wedstrijden voor het einde, maar dit constateert hij al langer begrijp ik uit zijn verhaal. Als hij het niet kan overbrengen op de jongens… Ik weet niet of het een andere trainer gelukt was. (…) Maar hier schrik ik wel van moet ik eerlijk zeggen.”