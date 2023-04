Verhoudingen tussen Feyenoord en Ajax verschuiven: 'Dat zou ik een wonder vinden'

Feyenoord en Ajax spelen woensdagavond de derde Klassieker van het seizoen. De Rotterdammers kennen een succesvol seizoen, terwijl de Amsterdammers kwakkelen. Rinus Israël hoopt vooral dat Feyenoord de stijgende lijn ook na de zomer kan doortrekken en dat het niet bij een succesvol jaar blijft.

"Wat ik wel hoop is dat Feyenoord nu kan gaan aanhaken", aldus het 81-jarige clubicoon in gesprek met het Algemeen Dagblad over het succesvolle Feyenoord van Arne Slot. "Spelen in de Champions League volgend seizoen en dan daar een goede indruk achterlaten en veel geld verdienen. Dat hebben ze nodig om dit elftal op peil te houden. En Ajax zal het toch ook wel allemaal beter gaan organiseren, lijkt me zo. Dus of het volgend seizoen ook weer zo’n Feyenoord-seizoen wordt, durf ik niet direct te zeggen."

Artikel gaat verder onder video

Toch had Israël dit voetbaljaar meer verwacht van de Amsterdammers, die vorig seizoen nog landskampioen werden. Inmiddels rommelt het in Amsterdam op het veld en op bestuurlijk vlak. "En dan kan het dus snel gaan, want vaak was dat de laatste jaren andersom", vervolgt Israël, die net boven Amsterdam woont. "Een jaar geleden vond ik Ajax nog erg goed. Ze hebben echt een jasje uitgedaan. Er zijn veel spelers weggegaan. Bij Feyenoord ook, maar Arne Slot kan een team goed kneden, dat heeft hij nu wel bewezen."

Marciano Vink ziet dat de verhoudingen tussen Feyenoord en Ajax anders zijn dan de laatste jaren. "Ik ben er niet zeker van of het volgend seizoen allemaal alweer in orde is. Sterker nog, ik zou het bijna een wonder vinden als Ajax volgend seizoen zomaar weer de beste van Nederland is en favoriet in de Klassieker. De samenstelling van de selectie moet veranderen, er komt waarschijnlijk een nieuwe trainer en op bestuurlijk vlak zal er ook het een en ander veranderen. Dat zijn veel aspecten.", aldus Vink in het AD.

FootballTransfers: Het uitblinkende PSV-target dat het beste bij Feyenoord past