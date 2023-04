Verweij adviseert Heitinga 'bommetje te laten ploffen' met opstelling in bekerfinale

Ajax-trainer John Heitinga zou er zondag in de bekerfinale tegen PSV verstandig aan doen 'een bommetje te laten ploffen' door Brian Brobbey in de basis te laten starten. Dat zegt Telegraaf-journalist Mike Verweij in de podcast Kick Off.

Heitinga kiest doorgaans voor Dusan Tadic in de spits, maar de Servische aanvoerder heeft op Verweij en zijn collega Valentijn Driessen geen goede indruk weten te maken toen Ajax afgelopen zondag met 3-0 verloor in Eindhoven. Brobbey, die in de rust inviel, zorgde daarentegen wél voor dreiging, zo signaleert het duo. "Als hij er staat, dan gebeurt er wel iets", aldus Verweij.

"Dat klinkt tegenstrijdig omdat hij de 2-0 weggeeft aan PSV", beseft Verweij, "maar zonder dat hij goed speelt krijgt hij wel drie kansen. Kun je nagaan als hij wel een keer een hele wedstrijd speelt, dan krijgt hij er misschien wel tien", aldus de Ajax-volger. Daarmee legt Verweij volgens Driessen wel de vinger op de zere plek bij Brobbey: "Het probleem is dat hij geen hele wedstrijd kán spelen", refereert hij aan de fitheid van de spits.

Toch meent ook Driessen dat het tijd is om Brobbey vanaf de aftrap te laten beginnen tijdens de bekerfinale. "Er gaat veel meer dreiging van hem uit richting de vijandelijke goal", stelt Driessen. "Het is wel een spits die beter functioneert tegen PSV dan Tadic", vervolgt hij. Heitinga zou er in zijn ogen dan ook verstandig aan doen de Serviër een vaste positie toe te bedelen. "Neem nou een keer een beslissing. Er wordt continu met hem geschoven. Natuurlijk is hij balvast en heeft hij zijn waarde, maar er komt heel weinig uit", aldus Driessen.