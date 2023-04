Vincent Janssen werd moedeloos van Spurs-concurrent: 'Hij bleef maar alles binnen schieten'

Toen Vincent Janssen in de zomer van 2016 voor 22 miljoen euro naar Tottenham

Hotspur verkaste, had hij maar één doel: de vaste spits worden van de Spurs. Zijn

concurrent was echter Harry Kane, waardoor Janssen slechts tot twee Premier

League goals kwam in zijn tijd bij de Londenaren.

In de Cor Potcast vertelt Janssen hoe goed zijn voormalig concurrent was en nog steeds is. “Dat heb ik nog nooit gezien in mijn leven”, aldus de huidige aanvalsleider van het Belgische Royal Antwerp. “Dat is zo goed, niet normaal. Echt absurd. Als je met hem gaat afwerken, dan denk je dat je eigenlijk niet eens kan voetballen.”

Inmiddels praat de 22-voudig er met bewondering over, maar destijds had hij er moeite mee. “In die tijd was dat niet altijd leuk. Je weet dat die gast zo goed is, maar je wil eigenlijk gewoon spelen. Tegen zo’n gast kan je alleen weinig doen. Ik had misschien meer van hem moeten leren, maar ik baalde en kon die knop niet snel genoeg omzetten.”

“In die tijd dacht ik gewoon: jullie (Tottenham Hotspur, red.) hebben zoveel geld voor mij

neergelegd en ik wil hier gewoon de nummer één in de spits worden. Hoezo schiet die gast alles binnen?”, vervolgt Janssen. "Maar hij bleef maar alles binnen schieten, dus op een gegeven moment dacht ik ook wel: laat het gewoon gaan, die gast is gewoon zó goed.”

De gepensioneerd international geeft tegenover zijn voetballende collega’s toe dat zijn

zelfvertrouwen soms flink daalde. “Dan werden ook de andere spitsen gevraagd, dan kan je natuurlijk geen nee zeggen. Dan was je kapot en moest je ‘s middags nog gaan afwerken”, besluit de spits die zondag de bekerfinale van België tegen KV Mechelen speelt.