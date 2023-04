Vink legt vinger op zere plek bij Ajax: 'Voor de buitenwacht is dat onbegrijpelijk'

Marciano Vink begrijpt dat fans niet blij zijn met de huidige gang van zaken bij Ajax. De oud-speler van de Amsterdammers denkt dat dat vooral komt door het vertrek van veel mensen met Ajax-DNA. Ook de rol van algemeen directeur Edwin van der Sar wordt besproken.

"Er is nu weer iemand weg die het Ajax-DNA heeft", aldus Vink bij Voetbalpraat van ESPN. "Dat begon met Overmans, Blind, Reiziger en Bogarde. Noem ze allemaal maar op. Bogarde vertelde dat hij alleen een mededeling heeft gehad, niet eens uitleg. Dat is natuurlijk niet zoals het hoort. Ajax is bezig met een grote schoonmaak en een bepaald beleid. Daarmee hopen ze in de toekomst succesvol te zijn."

"Voor de buitenwacht is dat onbegrijpelijk, dat er mensen met Ajax-DNA weggaan. Nu heb je nog Heitinga en Witschge rondlopen. En Sjaak Swart natuurlijk, maar voor de rest wordt het steeds minder. En dat is niet zoals je zou willen zien", meent Vink, die ook ingaat op het vertrek bij archivaris Thijs Lindeman. "Ik heb altijd een goed gevoel bij Thijs. Ik vind dat een absolute topper."

Kees Kwakman gaat op zijn beurt in op de situatie rond Van der Sar. "Hij is de algemeen directeur, die zich ook nog eens met het technische gedeelte heeft bemoeid de afgelopen periode. Dan wordt hij daar ook op aangesproken. Ik denk dat het logisch is dat zijn naam dus ook genoemd wordt, dat is de verantwoordelijkheid die hij moet dragen. Als het slecht gaat, dan ben je aan de beurt. Hoe vervelend dat ook is voor hem."