'Volgende Premier League-club neemt contact op met management Arne Slot'

Feyenoord-trainer Arne Slot werd reeds genoemd bij Leeds United, Tottenham Hotspur en Chelsea, maar ook Crystal Palace zou belangstelling hebben getoond in de oefenmeester van de Rotterdammers. Daarmee staan de clubs uit de Premier League in de rij voor de hoofdtrainer.

Roy Hodgson neemt momenteel met veel succes de honneurs waar bij de voormalige werkgever van Frank de Boer. De eerste drie wedstrijden onder zijn leiding werden namelijk gewonnen van Leicester City, Leeds United en Southampton, waardoor de club opgeklommen is naar de twaalfde plaats in Engeand. Hoewel de ervaren coach er over nadenkt om aan te blijven, zoeken The Eagles wel verder om te kunnen anticiperen op zijn vertrek.

Volgens The Mirror is Slot een kandidaat om de permanente opvolger te worden van de eerder dit seizoen ontslagen Patrick Vieira. Technisch directeur Doughie Freedman zou zelfs al contract hebben opgenomen met het management van de Nederlandse coach. Gezien zijn huidige staat van dienst is het maar zeer de vraag of Slot wel geïnteresseerd is in een aanbod van Crystal Palace.

Eerder was De Boer daar niet bepaald succes actief bij de Premier League-club en bovendien moet er een flink bedrag op tafel komen om Slot los te weken in Rotterdam-Zuid. In de zomer van 2024 heeft hij een gelimiteerde transfersom, maar in de komende zomer nog niet. Daardoor willen de Rotterdammers zo’n 20 miljoen euro voor de succesvolle oefenmeester.