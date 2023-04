Voormalig Ajax-wonderkind maakt indruk met hattrick in zeven minuten

Voormalig Ajax-talent Julian Rijkhoff heeft zijn indrukwekkende vorm nog maar eens kracht bijgezet. De talentvolle spits van Borussia Dortmund Onder-19 hielp zijn ploeg met een hattrick in zeven minuten naar de winst tegen Hertha BSC. In de slotfase pikte de achttienjarige Rijkhoff nóg een doelpuntje mee. Dortmund plaatste zich voor de finale van de Endrunde.

Rijkhoff tekende in de tiende minuut voor de openingstreffer en amper zes minuten verdubbelde hij de score. De koek was toen nog niet op en in de zeventiende minuut maakte de oud-Ajacied zijn hattrick compleet. Dat betekende een hattrick binnen zeven minuten. Vlak voor de blessuretijd zorgde Rijkhoff voor het slotakkoord en maakte hij de 0-4.

Daarmee zette de jeugdploeg van Dortmund een reuzenstap richting de finale van de Endrunde, een eindtoernooi waarbij de kampioenen van de vier windstreken strijden om de nationale titel. FSV Mainz en FC Köln gaan uitmaken wie hoogstwaarschijnlijk de tegenstander wordt van Rijkhoff en co in de finale.

Geweldig seizoen

Rijkhoff is zoals gezegd bezig aan een geweldig seizoen. In de Youth League was de spits goed voor vijf goals en in de Bundesliga Onder-19 is hij topscorer met vijftien goals in vijftien competitieduels. In 2021 verruilde Rijkhoff de Ajax-jeugdopleiding voor de academie van Dortmund. In februari zette de jonge spits zijn handtekening onder een langer verblijf bij de Duitse club.