Hebt u weleens van de naam Terem Moffi gehoord? De kans is groot van niet, tot deze donderdagavond. De spits van OGC Nice maakte in de kwartfinale van de Conference League tegen FC Basel twee doelpunten namens de Franse club. Deze omhaal was toch wel bijzonder fraai. Terem Moffi is de naam!

Wat een GEWELDIGE goal van Terem Moffi 🔥😱 pic.twitter.com/B9QzUhQVhX — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2023