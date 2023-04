Fransen bekritiseren UEFA na aanstelling Gözübüyük voor Conference League-duel

Serdar Gözübüyük is door de UEFA aangewezen als scheidsrechter bij het duel tussen OGC Nice en FC Basel, aanstaande donderdag in de kwartfinale van de Conference League. Omdat Frankrijk en Nederland dicht bij elkaar staan in de UEFA-coëfficiëntenranglijst wekt die beslissing vraagtekens op aan Franse zijde.

Nederland verzekerde zich vorige week ten koste van Portugal definitief van de zesde plaats op de ranglijst die het aantal startbewijzen voor de verschillende Europese toernooien bepaalt. Daardoor stroomt vanaf het seizoen 2024-2025 ook de nummer twee van de Eredivisie rechtstreeks door naar de groepsfase van de Champions League. De achterstand op nummer vijf Frankrijk bedraagt echter nog maar 0,414 punt. Als Nederland ook de Fransen passeert, dan is een tweede rechtstreekse ticket voor het hoofdtoernooi van de Europa League óók een feit.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Saïd Ennjimi, voormalig internationaal scheidsrechter en tegenwoordig analist bij de Franse sportkrant L'Équipe, had Gözübüyük nooit op een duel van een Franse club mogen worden gezet. "De heer Gözübüyük werd in eerste instantie aangesteld vanwege zijn bekwaamheid. Soms is het toch mogelijk dat er wat haperingen zijn na de aanduiding. Maar naar mijn mening is hij niet onpartijdig en heeft de UEFA geen rekening gehouden met dit kenmerk (zijn nationaliteit)", zegt Ennjimi.

Toch verwacht Ennjimi niet dat de UEFA nog van scheidsrechter gaat wisselen voor het duel. Hij twijfelt dan ook nadrukkelijk niet aan de goede intenties van Gözübüyük, al had het aanstellen van een andere arbiter wel zijn voorkeur gehad. "Het zou gewoon zijn om hem te beschermen tegen druk en onnodige opmerkingen. In Frankrijk is Clément Turpin vaak bekritiseerd omdat hij in de buurt van Lyon is geboren en ik in Marseille", verduidelijkt Ennjimi.

Het duel tussen OGC Nice en FC Basel belooft op voorhand een spannende te worden. Vorige week werd het in Zwitserland 2-2. Beide ploegen hadden bovendien een Nederlandse inbreng. Bij FC Basel werd die verzorgd door Wouter Burger, die de hele wedstrijd op het middenveld bleef staan. De oud-Feyenoorder kwam daar voormalig PSV'er Pablo Rosario tegen, die eveneens in de basis mocht starten bij Nice maar in de slotfase werd gewisseld.