Georginio Wijnaldum is bij zijn rentree in De Kuip donderdagavond bankzitter bij AS Roma tegen Feyenoord. De middenvelder had in de warming-up derhalve even tijd om een oude bekende te groeten: Karim El Ahmadi. De Nederlander speelde in het verleden samen met de voormalig middenvelder, tegenwoordig analist bij ESPN en de twee omhelsden elkaar op het veld dan ook hartelijk.