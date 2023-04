Wijnaldum zorgt voor opluchting en bevrijdt AS Roma tegen Sampdoria

Georginio Wijnaldum heeft AS Roma zondag op het juiste spoor gezet tegen Sampdoria. De 32-jarige middenvelder kopte in de tweede helft raak uit een voorzet van Nemanja Matic en liet zich daarmee van zijn beste kant zien. Eerder deze week kwam naar buiten dat Roma na dit seizoen mogelijk niet verder zou willen met de Oranje-international, waardoor Wijnaldum een treffer meer dan goed kon gebruiken.

Gini 𝐤𝐨𝐩𝐭 raak! 🔥

De Nederlander kopt na bijna een uur voetballen binnen voor Roma

Op het moment dat Wijnaldum de score opende, stonden de bezoekers uit Genua al met tien man omdat Jeison Murillo kort na rust zijn tweede gele kaart had ontvangen. Ondanks de numerieke meerderheid wist Roma de voorsprong in de slotminuten pas verder afstand te nemen. Paulo Dybala benutte na 88 minuten een strafschop, waarna Stephan El Shaarawy diep in blessuretijd zelfs voor de 3-0 zorgde.