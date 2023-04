Wolves-aanvaller spuugt tegenstander in gezicht: VAR grijpt niet in

Opmerkelijk moment bij Nottingham Forest tegen Wolves, waar Podence in het gezicht van Johnson spuugt. Nog gekker dat de VAR niet ingrijpt 🤯#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/G3tjH2apWl — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 1, 2023

Een bizar moment zaterdagmiddag bij de wedstrijd tussen Nottingham Forest en Wolverhampton Wanderers. Daar liet Daniel Podence zich van zijn slechtste kant zien namens de bezoekers. De aanvaller van the Wolves spuugde tegenstander Brennan Johnson in het gezicht. De scheidsrechter had dat niet gezien, maar gelukkig is er de VAR. Die besloot echter om ook niet in te grijpen.

In de studio van Viaplay reageerde men verbaasd. "Je moet gewoon een rode kaart geven en voor heel veel wedstrijden schorsen. Ik ben heel benieuwd wat de VAR dan heeft gezien", aldus analist Cedric van der Gun. "Je ziet hem de beweging maken. Dit zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen", voegde presentator Koen Weijland nog toe. De wedstrijd tussen Forest en Wolves eindigde in 1-1.