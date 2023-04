Xavi Simons krijgt ervan langs: 'Dan denk ik: wat mankeert jou?'

Xavi Simons moet het ontgelden bij Willy en René van de Kerkhof na zijn verongelijkte reactie na zijn wissel tegen FC Volendam. De sterspeler van PSV maakte de nodige misbaar toen hij zondag in de 69ste minuut door Ruud van Nistelrooij naar de kant werd gehaald.

Simons werd enkele minuten na de 2-3 van Volendam samen met Johan Bakayoko gewisseld. Op beelden van ESPN was duidelijk te zien dat de Oranje-international niet blij was met de beslissing van zijn trainer. "Voetbal is een teamsport maar Xavi denkt blijkbaar dat hij de enige is die kan voetballen. Hij is volkomen terecht gewisseld", klinkt het in de Willy en René Podcast.

Waar Simons doorgaans in positieve zin opvalt bij PSV, was hij in Volendam niet in zijn beste doen. "Van Aanholt ging wel drie keer langs hem buitenom maar hij verdomt het om die bal te geven", aldus een geërgerde Willy van de Kerkhof. "Dan denk ik: wat mankeert jou? Hij denkt blijkbaar dat hij de enige is bij PSV die kan voetballen maar het is wel een teamsport. Hij keek als een kind dat geen lolly kreeg maar dit is wel een keer goed voor hem."

Ook Jordan Teze maakte geen goede indruk op de gebroeders. "Dat zo'n jongen zo slecht kan spelen... Achterin was het bij PSV af en toe echt een drama", stelt René van de Kerkhof. "Dat zo'n spelertje van Volendam gewoon drie man van PSV in de luren kan leggen zonder dat hij wordt neergelegd. Nee, wij zeggen: gaat u maar voor. Huilen met de pet op."