Zo kijk je vanuit het buitenland naar de bekerfinale Ajax - PSV

Een van de grootste Nederlandse wedstrijden van het jaar staat zondag op het programma: de bekerfinale tussen Ajax en PSV. Voor de Nederlandse voetballiefhebber is de wedstrijd te volgen op ESPN en het open kanaal van FOX. Maar wat doe je als het vanuit het buitenland wilt kijken naar de finale? Dan kun je een VPN gebruiken.

Een VPN stelt je in staat om je internetverkeer om te leiden via een server in een ander land. Je kunt vanuit het buitenland dus een VPN gebruiken om 'vanuit Nederland' te browsen. Zo kun je vanuit het buitenland kijken naar Nederlandse streams. Het gebruik van een VPN is volledig legaal. Bij VPNGids vind je alle informatie over het gebruik van VPN’s om Nederlands voetbal te kijken, zo ook de bekerfinale tussen Ajax en PSV.

Je vindt op VPNGids adviezen over welke VPN's het meest geschikt zijn om Nederlands voetbal vanuit het buitenland te kunnen bekijken (dit werkt voor zowel de bekerfinale als Eredivisie-wedstrijden). Ook vind je een helder stappenplan waarmee je eenvoudig een VPN kunt installeren. Een abonnement is al vanaf een paar euro per maand af te sluiten. Daarnaast is er bij veel goede VPN-providers, zoals Surfshark, een uitgebreide geld-terug-periode, waarmee je gemakkelijk zonder risico (en kosteloos) een VPN kan uitproberen.

Een VPN heeft nog meer functies dan alleen het bekijken van Nederlandse streams vanuit het buitenland. Het is ook een handige tool om je internetverbinding te anonimiseren en beveiligen. Bevalt het onverhoopt niet of heb je de VPN niet langer nodig? Geen zorgen, er is een dertig dagen geld-terug-garantie om het uit te proberen.