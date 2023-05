16-jarige 'propgooier' van FC Groningen doet verhaal in De Telegraaf na loodzware straf

Een 16-jarige supporter van FC Groningen heeft ondervonden hoe hard de KNVB momenteel ingrijpt tegen wangedrag in de Nederlandse voetbalstadions. De betreffende supporter gooide tijdens de wedstrijd tussen Groningen en sc Heerenveen een prop papier op het veld. Daar werd hij vervolgens hard voor gestraft.

De jonge aanhanger van Groningen doet anoniem zijn verhaal in De Telegraaf. Hij was eerder dit seizoen aanwezig bij de wedstrijd tussen Groningen en Heerenveen toen Sydney van Hooijdonk scoorde namens de gasten. De spits van Heerenveen vierde dat voor de neus van enkele Groningen-fans en dat kon de 16-jarige fan moeilijk verkroppen. Hij gooide een propje papier in de richting van de doelpuntenmaker. Dat bleek grote gevolgen voor hem te hebben.

De Groninger werd uit het stadion verwijderd en zag de wedstrijd van achter zijn televisie verder ontsporen. "Ik dacht eigenlijk wel meteen: dat was niet heel slim. Ik voelde me wel een beetje een losertje omdat ik die prop had gegooid, vooral omdat ik zelf wel beter weet. Het was ook best intimiderend met drie stewards. Ik was wel gewoon rustig. Ik dacht: ik werk zo goed mogelijk mee, anders krijg ik nog meer problemen, aldus de anonieme 'propgooier' in gesprek met De Telegraaf.

De straf zorgde daarna voor de nodige verbazing. De 'propgooier' kreeg een landelijk stadionverbod voor anderhalf jaar, een boete van 250 euro en moest de kosten van de deurwaarder 335,44 euro vergoeden. Dat had de 16-jarige zeker niet verwacht. "Ik dacht: dit is een grap. Ik had wel verwacht dat ik een boete zou krijgen. Ik dacht misschien een verbod van een half jaar voor Groningen en 150 euro boete. Maar het is gewoon drie keer zo erg."

De KNVB kent echter geen genade en staat volledig achter de straf. "De straf valt hoog uit omdat hij richting een speler heeft gegooid. Dan wordt de duur van het stadionverbod verdubbeld", aldus de voetbalbond. Toch baalt de 'propgooier' van de hoogte. "Ik begrijp echt wel dat het niet oké is wat ik heb gedaan. Ik ga al mijn hele leven naar FC Groningen, ik ben al mijn hele leven voor die club. Deze straf voelt oneerlijk. Nu is het met een propje papier anderhalf jaar lang verpest."