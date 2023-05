1908.nl komt met shortlist van acht namen als mogelijke opvolgers van Slot bij Feyenoord

Arne Slot heeft nog altijd geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst bij Feyenoord. De succesvolle trainer lijkt te kunnen verkassen naar Tottenham Hotspur en moet snel de knopen gaan doorhakken. Zodoende is men in Rotterdam-Zuid al druk bezig met een mogelijke vervanger van Slot.

Het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl besloot in de kwestie te duiken en komt met een flinke lijst namen. Zo wil men bij Feyenoord graag langer door met Sipke Hulshoff, die momenteel als assistent van Slot actief is in De Kuip. Met ervaring aan zijn zij ziet Feyenoord een grotere rol voor Hulshoff. In Nederland worden ook Maurice Steijn (Sparta Rotterdam), Dick Schreuder (PEC Zwolle), en Pascal Jansen (AZ) gelinkt aan een stap naar De Kuip.

Feyenoord kijkt niet alleen rond binnen de eigen landsgrenzen. Er staan ook vier buitenlandse trainers op het lijstje, al wacht de landskampioen wel eerst de ontwikkelingen rond Slot af. Gregg Berhalter, bondscoach van de Verenigde Staten, wordt gezien als optie. Het lijstje wordt compleet gemaakt met drie Denen: Jon Dahl Tomasson (Blackburn Rovers), Kasper Hjulmand (bondscoach Denemarken) en Bo Svensson (FSV Mainz 05).

Peter Bosz is een opvallende afwezige op het lijstje van Feyenoord. Hij is momenteel clubloos en werkte de afgelopen jaren bij Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon. De 59-jarige Bosz is geen onbekende in De Kuip, waar hij tussen 1990 en 1996 zelf voetbalde. Daarna was hij van 2006 tot 2009 ook als technisch directeur te vinden bij de club. 1908.nl benadrukt day Feyenoord in geen van de gevallen concreet is.