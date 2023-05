Aad de Mos geeft PSV één tip om donker scenario te voorkomen

PSV verspeelde afgelopen zondag mogelijk dure punten in de strijd om plek twee. De Eindhovenaren kwamen niet verder dan 3-3 tegen sc Heerenveen, terwijl Ajax wel hun taak deed tegen FC Utrecht (3-1). Aad de Mos reageert samen met PSV-watcher Rik Elfrink op het puntverlies en heeft er een hard hoofd in dat de ploeg van Ruud van Nistelrooij wel gaat winnen op bezoek bij AZ.

De Mos hield dramatische gevoelens over aan de wedstrijd tegen Heerenveen. “Ik vond het een schande. Als je zo dichtbij bent en je laat je supporters zo in de steek… De Champions League-voorrondes lagen voor het grijpen”, begint de oud-trainer bij het Eindhovens Dagblad. “Ze speelden al slecht tegen Fortuna Sittard, en dan zeggen ze nog dat ze daar van geleerd te hebben…”, zegt De Mos betreurend.

De analist schetst een vervelend scenario voor de Eindhovenaren, maar denkt wel dat het allemaal goedkomt. “Het geluk is dat mijn gevoel zegt dat Ajax niet wint bij FC Twente. Maar mijn voorspelling is dat PSV zéker niet wint bij AZ. Dus dan is PSV nog steeds tweede, maar het is natuurlijk uit den bozen wat je in die laatste drie wedstrijden na de bekerfinale hebt gedaan.”

De Mos komt met tip

De Mos ziet één duidelijk puntje van verbetering bij PSV. “Het is zó kwetsbaar, en nu zeg ik het voor de laatste keer: zet die ‘Guti’ op het middenveld neer. Op dit moment is er nergens balans in het elftal”, zegt de oud-trainer, die tegen Heerenveen en Fortuna zag dat het daaraan ontbrak bij de Eindhovenaren. “Daarvoor is er altijd balans geweest”, sluit De Mos af.

