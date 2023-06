Aan Ajax gelinkte trainer reageert voor het eerst op vermeende interesse

Kjetil Knutsen heeft voor het eerst gereageerd op de vermeende interesse van Ajax. De 54-jarige oefenmeester van Bodø/Glimt is volgens De Telegraaf een van de kandidaten die in beeld is om John Heitinga te vervangen. De namen van Kasper Hjulmand en Peter Bosz zijn de laatste tijd ook gevallen in de Johan Cruijff ArenA.

Het lijkt erop dat Ajax spoedig een beslissing gaat nemen over de trainerspositie voor komend seizoen. De Telegraaf schreef een dag geleden dat de Amsterdammers woensdag of donderdag duidelijkheid willen verschaffen. Daarbij werd de naam van Knutsen genoemd als mogelijke nieuwe trainer.

Artikel gaat verder onder video

Het management van Knutsen wil tegenover Nettavisen Sport niet reageren op de Nederlandse geruchten. De trainer zelf laat aan Avisa Nordland weten dat hij dinsdagavond snel doorhad dat er 'iets' aan de hand was. "Ik probeerde te lezen, maar toen kwamen er berichten binnen op mijn telefoon. Ik besefte dat er iets gaande was, zonder dat ik er weet van had."

Knutsen reist op korte termijn in elk geval niet af naar Amsterdam, daar hij donderdag met Bodø/Glimt in actie komt in de beker. "Nee, dan ga ik niet naar Nederland", aldus de trainer, die zich niet van de wijs laat brengen door de berichtgeving. "Jullie kennen mij. Ik ben waarschijnlijk degene die zich het minst druk om maakt."