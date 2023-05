Aanstaand vertrek of niet, succestrainer Spalletti draagt Napoli letterlijk voor eeuwig bij zich

Napoli-trainer Luciano Spalletti heeft op 64-jarige leeftijd zijn eerste tattoo laten zetten. De oefenmeester leidde de club dit seizoen naar de eerste Italiaanse titel in 33 jaar en liet dat heuglijke feit op zijn linkerarm vereeuwigen.

Op een drietal foto's die tattoo-artiest Valentino Russo via Instagram verspreidde is te zien hoe Spalletti lachend de pijn van de tattoo-naald ondergaat. Het eindresultaat mag er zijn: het logo van de club met daaronder de Italiaanse vlag met daarop het cijfer drie. Daarmee verwijst hij naar de derde landstitel in de geschiedenis die hij Napoli dit seizoen bezorgde.

Het zetten van de tattoo is wel enigszins opmerkelijk gezien de berichten van de afgelopen weken. Eerder deze woensdag kwam zelfs naar buiten dat Napoli afscheid zou gaan nemen van de succesvolle trainer. Voorzitter Aurelio De Laurentiis zou zelfs al met een mogelijke opvolger hebben gesproken in de persoon van Antonio Conte. De oud-trainer van onder meer Juventus en Chelsea is beschikbaar sinds hij eerder dit seizoen ontslagen werd door Tottenham Hotspur.